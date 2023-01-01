Безопасное пространство для денег и активов

УСЛУГИ КОМПАНИИ

Аутсорс-сопровождение юрлиц и физлиц на стыке корпоративного сервиса и family office.

Возврат денег и активов из замороженных счетов банка Возврат денег и активов из замороженных счетов банка

Возврат денег и активов из замороженных счетов банка

  • Прохождение комплаенса
  • Открытие счета
  • Вывод замороженных средств

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Регистрация зарубежной компании Регистрация зарубежной компании

Регистрация зарубежной компании

  • Выбор юрисдикции
  • Обслуживание и подача отчетов
  • Восстановление компаний

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Открытие счета в платежной системе Открытие счета в платежной системе

Открытие счета в платежной системе

  • Престижная платежная система
  • Открытие в течение 72 часов
  • Без личного присутствия 

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Открытие зарубежного банковского счета Открытие зарубежного банковского счета

Открытие зарубежного банковского счета

  • Подготовка документов
  • Ведение переговоров с банком
  • Подтверждение происхождения средств

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Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства

Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства

  • Свобода передвижения
  • Смена налоговой резиденции
  • Перемещение ваших активов в другую юрисдикцию

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Прохождение комплаенс-контроля (AML, SOF, KYC) Прохождение комплаенс-контроля (AML, SOF, KYC)

Прохождение комплаенс-контроля (AML, SOF, KYC)

  • Подготовим информацию для банка
  • Защитим ваши интересы
  • Обеспечим стабильную работу счета

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Налоговое планирование и уплата налогов с зарубежных активов и криптоактивов Налоговое планирование и уплата налогов с зарубежных активов и криптоактивов

Налоговое планирование и уплата налогов с зарубежных активов и криптоактивов

  • Международное налоговое право
  • Бухгалтерский отчет
  • Избежание двойного налогообложения
  • Построение оптимальной работы

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Подтверждение источника происхождения средств Подтверждение источника происхождения средств

Подтверждение источника происхождения средств

  • Подготовим документы
  • Представим интересы в банке 
  • Обеспечим свободу перемещения капитала

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Канадская лицензия Money Service Business для платежных систем Канадская лицензия Money Service Business для платежных систем

Канадская лицензия Money Service Business для платежных систем

  • Регистрация компании
  • Документы и заявка на получение лицензии
  • Прохождение аудитов и проверок

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Наше
портфолио
Кейс: Как вернуть замороженные деньги

К нам по рекомендации обратились ребята, они представляли продукт крупной японской корпорации. Банк, в котором был счет компании, уже находился в процессе ликвидации. Он получил внешнее управление, заморозил все деньги и начал аудит всех своих клиентов.

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Руководитель по работе с клиентами
Кейс: Забытые 400 тысяч долларов

Мы выстраиваем длительные партнерские отношения с нашими клиентами, комплексно вникаем в их запрос, обеспечиваем комфорт в работе и предоставляем финансовую безопасность. Наша идеология подтверждается многолетним опытом и практикой.

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Pуководитель по работе с клиентами
Кейс: Зоопарк

За годы работы компания Intelligent Solution Group заручилась поддержкой и хорошими отзывами со стороны как конечных клиентов, так и агентов, которые рекомендуют нас своим знакомым и партнёрам.

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Pуководитель по работе с клиентами
Кейс: Избежание дополнительных налогов и штрафов

В процессе деофшоризации РФ предприниматели пересмотрели статус своих компаний и банковских счетов за рубежом. Налоговая политика в отношении иностранных компаний изменилась, а опыт в ее адаптации так и остался незначительным.

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Pуководитель по работе с клиентами
Кейс: Творчество и бизнес

История о том, как к нам пришел человек с простым запросом по регистрации компании, а спустя два года мы помогаем ему привлечь инвестора на $100 млн

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Pуководитель по работе с клиентами
Кейс: Уберегли от потерь

С этим клиентом мы хорошо знакомы очень давно. Мы помогали закрывать точечные вопросы, такие как расчет налоговой нагрузки при выходе на рынок Европы, финансовые потоки при работе между странами СНГ. Клиент — лидер рынка по продаже ювелирных изделий через телемаркетинг и интернет. Продажи организованы в большое количество стран на разных континентах. Кейс о последней, комплексной задаче, которую мы помогли решить

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Pуководитель по работе с клиентами

10

семейных
офисов
в Швейцарии

25

специалистов
в сфере
финансов

35

выгодных
юрисдикций
для бизнеса

36

надежных
банков-партнеров

2000+

довольных и
уверенных
клиентов

 
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Последние новости

Новости

25-е мая

Санкционный список регистраторов юридических лиц на Кипре

Регулятор заблокировал две юридические компании, предоставляющие профессиональные услуги, а также связанных с указанными юридическими лицами физические лица, являющиеся резидентами Кипра.

Новости

16-е марта

Что случилось с Silicon Valley Bank?

На прошлой неделе банк Silicon Valley Bank потерпел крах и был взят под контроль регулирующими органами. 12 марта закрылся и другой банк, Signature Bank. В тот же день правительство было вынуждено вмешаться с целью защиты вкладчиков и создания для других финучреждений доступа к объемам наличности

Специальные предложения

22-е февраля

Как получить ВНЖ и паспорт Парагвая по новым правилам

Парагвайский паспорт позволяет без получения визы посещать страны Шенгена (28 европейских государств), Канаду, Великобританию, Ирландию, Кипр, ЮАР и страны Латинской Америки. Именно гражданство Парагвая позволит свободно перемещаться по миру и оперативно выехать почти в любом направлении из страны проживания

Новости

21-е февраля

Bank of Georgia закрывает счета клиентам

С конца декабря 2022 г. держателям счетов в самом крупном банке Грузии Bank of Georgia начали приходить оповещения о прекращении обслуживания. Банк ставит срок клиенту 3-5 дней на снятие средств, после чего счет подлежит закрытию

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pwc
sarasin
sinergija
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Intelligent Solution Group LTD.

Reg.13537033
20-22 Wenlock Road,
London, England, N1 7GU

Политика конфиденциальности

Наши контакты:

+44 789 803 99 10 (London)

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Наши услуги

Регистрация зарубежной компании
Открытие счета в платежной системе
Открытие зарубежного банковского счета
Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства

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