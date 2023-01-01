Безопасное пространство для денег и активов
Аутсорс-сопровождение юрлиц и физлиц на стыке корпоративного сервиса и family office.
Возврат денег и активов из замороженных счетов банка
- Прохождение комплаенса
- Открытие счета
- Вывод замороженных средств
Регистрация зарубежной компании
- Выбор юрисдикции
- Обслуживание и подача отчетов
- Восстановление компаний
Открытие счета в платежной системе
- Престижная платежная система
- Открытие в течение 72 часов
- Без личного присутствия
Открытие зарубежного банковского счета
- Подготовка документов
- Ведение переговоров с банком
- Подтверждение происхождения средств
Получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства
- Свобода передвижения
- Смена налоговой резиденции
- Перемещение ваших активов в другую юрисдикцию
Прохождение комплаенс-контроля (AML, SOF, KYC)
- Подготовим информацию для банка
- Защитим ваши интересы
- Обеспечим стабильную работу счета
Налоговое планирование и уплата налогов с зарубежных активов и криптоактивов
- Международное налоговое право
- Бухгалтерский отчет
- Избежание двойного налогообложения
- Построение оптимальной работы
Подтверждение источника происхождения средств
- Подготовим документы
- Представим интересы в банке
- Обеспечим свободу перемещения капитала
Канадская лицензия Money Service Business для платежных систем
- Регистрация компании
- Документы и заявка на получение лицензии
- Прохождение аудитов и проверок
К нам по рекомендации обратились ребята, они представляли продукт крупной японской корпорации. Банк, в котором был счет компании, уже находился в процессе ликвидации. Он получил внешнее управление, заморозил все деньги и начал аудит всех своих клиентов.
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Мы выстраиваем длительные партнерские отношения с нашими клиентами, комплексно вникаем в их запрос, обеспечиваем комфорт в работе и предоставляем финансовую безопасность. Наша идеология подтверждается многолетним опытом и практикой.
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За годы работы компания Intelligent Solution Group заручилась поддержкой и хорошими отзывами со стороны как конечных клиентов, так и агентов, которые рекомендуют нас своим знакомым и партнёрам.
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В процессе деофшоризации РФ предприниматели пересмотрели статус своих компаний и банковских счетов за рубежом. Налоговая политика в отношении иностранных компаний изменилась, а опыт в ее адаптации так и остался незначительным.
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История о том, как к нам пришел человек с простым запросом по регистрации компании, а спустя два года мы помогаем ему привлечь инвестора на $100 млн
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С этим клиентом мы хорошо знакомы очень давно. Мы помогали закрывать точечные вопросы, такие как расчет налоговой нагрузки при выходе на рынок Европы, финансовые потоки при работе между странами СНГ. Клиент — лидер рынка по продаже ювелирных изделий через телемаркетинг и интернет. Продажи организованы в большое количество стран на разных континентах. Кейс о последней, комплексной задаче, которую мы помогли решить
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10
семейных
офисов
в Швейцарии
25
специалистов
в сфере
финансов
35
выгодных
юрисдикций
для бизнеса
36
надежных
банков-партнеров
2000+
довольных и
уверенных
клиентов
Новости
25-е мая
Санкционный список регистраторов юридических лиц на Кипре
Регулятор заблокировал две юридические компании, предоставляющие профессиональные услуги, а также связанных с указанными юридическими лицами физические лица, являющиеся резидентами Кипра.
Новости
16-е марта
Что случилось с Silicon Valley Bank?
На прошлой неделе банк Silicon Valley Bank потерпел крах и был взят под контроль регулирующими органами. 12 марта закрылся и другой банк, Signature Bank. В тот же день правительство было вынуждено вмешаться с целью защиты вкладчиков и создания для других финучреждений доступа к объемам наличности
Специальные предложения
22-е февраля
Как получить ВНЖ и паспорт Парагвая по новым правилам
Парагвайский паспорт позволяет без получения визы посещать страны Шенгена (28 европейских государств), Канаду, Великобританию, Ирландию, Кипр, ЮАР и страны Латинской Америки. Именно гражданство Парагвая позволит свободно перемещаться по миру и оперативно выехать почти в любом направлении из страны проживания