Кейс: Уберегли от потерь

С этим клиентом мы хорошо знакомы очень давно. Мы помогали закрывать точечные вопросы, такие как расчет налоговой нагрузки при выходе на рынок Европы, финансовые потоки при работе между странами СНГ. Клиент — лидер рынка по продаже ювелирных изделий через телемаркетинг и интернет. Продажи организованы в большое количество стран на разных континентах. Кейс о последней, комплексной задаче, которую мы помогли решить

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